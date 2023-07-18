В Киеве обнаружили водителя троллейбуса, который возил людей под «кайфом»

В Деснянском районе столицы водитель троллейбуса возил граждан в состоянии наркотического опьянения.

В Киеве патрульные обнаружили водителя троллейбуса с признаками наркотического опьянения. Произошло это в Деснянском районе. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

«Общаясь с 39-летним водителем, инспекторы отдела безопасности дорожного движения сразу заметили у него признаки наркотического опьянения.

Однако последний от прохождения осмотра отказался», - говорится в сообщении.

Полицейские составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили его от управления.

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