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  1. В Украине

Зеленский предложил Турции и ООН продлить «зерновую сделку» в трехстороннем формате

08:32, 18 июля 2023
Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов, - Зеленский.
Зеленский предложил Турции и ООН продлить «зерновую сделку» в трехстороннем формате
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что направил Турции и ООН письма с предложением продлить «зерновую сделку». Об этом Глава государства сказал во время вечернего обращения.

По словам Президента, «зерновая сделка» должна продолжить работать дальше, даже несмотря на выход россии. Соглашение Украины с Турцией и ООН насчет экспорта продовольствия остается действующим и единственное, что сейчас необходимо, это его аккуратное выполнение и решительное давление на рф.

 «Я направил официальные письма президенту Турции и генсеку ООН с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате - так, как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов», - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что продолжение украинского экспорта необходимо для всех в мире. И каждое государство, которое это поддержит, станет «спасителем жизни».

Позже Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем возможность продолжить «зернового соглашения», несмотря на попытку рф сорвать пролонгацию этой сделки.

Как отметил Зеленский, действия Кремля являются очередной попыткой «сделать оружием голод и дестабилизацию глобального продовольственного рынка».

«Государство-террорист поставило под угрозу жизнь 400 миллионов человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта», – подчеркнул Президент на своем Телеграм-канале.

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