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Питання відрядження суддів, а також дострокового припинення відрядження, будуть розглянуті у серпні.

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Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

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Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

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Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

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  1. В Україні

Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити «зернову угоду» у тристоронньому форматі

08:32, 18 липня 2023
Україна, ООН та Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден, - Зеленський.
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити «зернову угоду» у тристоронньому форматі
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що направив Туреччині та ООН листи з пропозицією продовжити «зернову угоду». Про це Глави держави сказав під час вечірнього звернення.

За словами Президента, «зернова угода» має продовжити працювати далі, навіть незважаючи на вихід Росії. Угода України з Туреччиною та ООН щодо експорту продовольства залишається чинною і єдине, що зараз необхідно, це її акуратне виконання та рішучий тиск на РФ.

«Я надіслав офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі - так, як це найнадійніше. Україна, ООН та Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден», - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що продовження українського експорту необхідне для всіх у світі. І кожна держава, яка це підтримає, стане «рятівником життя».

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем можливість продовжити «зернову угоду», незважаючи на спробу рф зірвати пролонгацію цієї угоди.

Як зазначив Зеленський, дії Кремля є черговою спробою «зробити зброєю голод та дестабілізацію глобального продовольчого ринку».

«Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту», - написав Президент на своєму Телеграм-каналі.

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