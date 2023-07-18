Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити «зернову угоду» у тристоронньому форматі

Україна, ООН та Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден, - Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що направив Туреччині та ООН листи з пропозицією продовжити «зернову угоду». Про це Глави держави сказав під час вечірнього звернення.

За словами Президента, «зернова угода» має продовжити працювати далі, навіть незважаючи на вихід Росії. Угода України з Туреччиною та ООН щодо експорту продовольства залишається чинною і єдине, що зараз необхідно, це її акуратне виконання та рішучий тиск на РФ.

«Я надіслав офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі - так, як це найнадійніше. Україна, ООН та Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден», - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що продовження українського експорту необхідне для всіх у світі. І кожна держава, яка це підтримає, стане «рятівником життя».

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем можливість продовжити «зернову угоду», незважаючи на спробу рф зірвати пролонгацію цієї угоди.

Як зазначив Зеленський, дії Кремля є черговою спробою «зробити зброєю голод та дестабілізацію глобального продовольчого ринку».

«Держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту», - написав Президент на своєму Телеграм-каналі.

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