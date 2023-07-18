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  1. Общество

18 июля: какой сегодня праздник и главные события

09:10, 18 июля 2023
18 июля празднуют Мусульманский Новый год
18 июля: какой сегодня праздник и главные события
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Во вторник, 18 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

18 июля в Украине и мире празднуют День рождения Тетриса. Именно в этот день 1985 года была создана электронная версия известной уже к тому времени компьютерной игры. Тетрис – это головоломка, построенная по принципу «тетрамино» (геометрические фигуры, состоящие из четырех квадратов). Интересно, что исследователями была выявлена эффективность этой игры в борьбе с перееданием и наркозависимостью. А на сегодняшний день существует более ста версий этой увлекательной игры.

Также 18 июля Мусульманский Новый год. Мусульмане ведут исчисление не так, как в других странах мира. Они начинают числить годы от Хиджры, то есть переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину. Случилось это в 662 году нашей эры. Также мусульманский год длится на 11-12 дней меньше, чем христианский, а каждое новое время наступает не в 12 часов ночи, а с закатом. Поэтому дата Мусульманского Нового года переменна.

А еще 18 июля празднуют Международный день Нельсона Манделы. Дата была установлена ООН в знак признания вклада Нельсона Манделы в борьбу за мир и общечеловеческие ценности. Именно в этот день 1918 в семье членов королевского совета народности тембу (село Мфезо, восточное побережье ЮАР) родился сын, которого назвали Ролихлахла. В свободном переводе его имя означает «нарушитель покоя».

Какой сегодня церковный праздник

18 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Афанасия Атонского. Родился он в Трапезунде (Каппадокия), ныне расположенном в Турции. Во время крещения получил имя Авраама. В достаточно юном возрасте остался без родителей, поэтому воспитанием ребенка занималась христианская монахиня, которая и привила мальчику любовь к Богу.

Календарь важных событий за 18 июля:

390 год до н. э. — битва при Алии, где римская армия терпит поражение от галлов под руководством кельтского вождя Бренна;

64 год — в Риме поднимается «Великий пожар», который не утихает в течение недели и уничтожает практически весь Рим;

1672 год — в разгаре междоусобной борьбы во время Руины происходит битва под Четвертиновкой, силы Дорошенко побеждают Ханенко;

1870 год — Первый Ватиканский собор почти единогласно принимает Первую догматическую конституцию «О церкви Христовой»;

1878 год — шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд первым проходит по северному пути из Атлантического океана в Тихий;

1898 год — Пьер и Мария Кюри представляют в Парижскую Академию доклад о том, что, кроме урана, существуют и другие радиоактивные элементы;

1915 год — в Адриатическом море австро-венгерская подлодка подтапливает итальянский крейсер «Джузеппе Гарибальди»;

1946 год — восстанавливают в эмиграции Союз украинской молодежи;

1947 год — король Великобритании Георг VI подписывает закон о независимости Британской Индии;

1954 год — проходит первый фестиваль джазовой музыки в Ньюпорте, штат Род-Айленд, США;

1968 год — основывают компанию «Intel»;

1995 год  — у стен Софийского собора в Киеве хоронят украинского Патриарха Владимира.

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