21 липня: яке сьогодні свято та головні події

21 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день нездорової їжі.

У п’ятницю, 21 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

21 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день нездорової їжі. Часто нездорову їжу називають «порожніми калоріями». Вона лише навантажує організм великою кількістю жиру, солі та цукру, містячи при цьому мало вітамінів, харчових волокон, мінералів. Такими зазвичай вважають гамбургери, цукерки, кондитерські вироби, солодкі напої, картоплю фрі тощо. Про шкідливість нездорової їжі існує чимало інформації, тому дедалі більше людей намагаються виключити її зі свого раціону. Проте існує один особливий день року, коли можна дозволити собі відійти від принципів здорового харчування і побалувати себе чимось смачним, але не корисним.

Яке сьогодні церковне свято

21 липня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Прокопія. Народився він у Єрусалимі і був на службі у імператора Діоклетіана. Батько був християнином, мати — язичницею. Проте сам Прокопій завжди тяжів саме до віри в Ісуса Христа. Якось відправив його імператор до Олександрії на службу. Там він повинен був переслідувати християн. Але раптом почув він голос Господа і побачив знамення.

Календар важливих подій за 21 липня:

356 рік до н. е. — в ніч проти 21 липня Герострат спалює Храм Артеміди в Ефесі;

365 рік — землетрусом частково зруйновано одне з семи чудес світу — Александрійський маяк;

1542 рік — для боротьби із протестантизмом Папа Римський Павло III засновує Конгрегацію доктрини віри, орган, що контролює діяльність інквізиції;

1773 рік — Папа Римський Климент XIV видає буллу про заборону Ордена єзуїтів;

1774 рік — підписують Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за яким встановлюють незалежність Кримського ханства;

1822 рік — створюють Першу Мексиканську імперію;

1831 рік — коронація Леопольда I, першого короля Бельгії;

1954 рік — підписують Женевську угоду, що завершує Першу індокитайську війну і визначає долю французьких колоній у цьому регіоні;

1969 рік — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін в рамках польоту «Apollo 11» вийшли на поверхню Місяця;

1992 рік — сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 піднімає український прапор і вирушає до Одеси щоб увійти до складу ВМС України;

2013 рік — вступає на престол король Бельгії Філіп I.

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