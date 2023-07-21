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  1. Общество

21 июля: какой сегодня праздник и главные события

10:44, 21 июля 2023
21 июля в Украине и мире празднуют Международный день нездоровой пищи.
21 июля: какой сегодня праздник и главные события
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В пятницу, 21 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

21 июля в Украине и мире празднуют Международный день нездоровой пищи. Часто нездоровую пищу называют «пустыми калориями». Она лишь нагружает организм большим количеством жира, соли и сахара, содержа при этом мало витаминов, пищевых волокон, минералов. Таковыми обычно считают гамбургеры, конфеты, кондитерские изделия, сладкие напитки, картофель фри и т.д. О вреде нездоровой пищи существует немало информации, поэтому все больше людей пытаются исключить ее из рациона. Однако существует один особый день года, когда можно позволить себе отойти от принципов здорового питания и побаловать себя чем-нибудь вкусным, но не полезным.

Какой сегодня церковный праздник

21 июля в церковном календаре – день памяти священномученика Прокопия. Родился он в Иерусалиме и был на службе у императора Диоклетиана. Отец был христианином, мать – язычницей. Однако сам Прокопий всегда тяготел именно к вере в Иисуса Христа. Однажды отправил его император в Александрию на службу. Там он должен был преследовать христиан. Но вдруг услышал он голос Господа и увидел знамение.

Календарь важных событий за 21 июля:

356 год до н. э. — в ночь на 21 июля Герострат сжигает Храм Артемиды в Эфесе;

365 год — землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света — Александрийский маяк;

1542 год — для борьбы с протестантизмом Папа Римский Павел III учреждает Конгрегацию доктрины веры, орган, контролирующий деятельность инквизиции;

1773 год — Папа Римский Климент XIV издает буллу о запрете Ордена иезуитов;

1774 год — подписывают Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому устанавливают независимость Крымского ханства;

1822 год — создают Первую Мексиканскую империю;

1831 год — коронация Леопольда I, первого короля Бельгии;

1954 год — подписывают Женевское соглашение, завершающее Первую индокитайскую войну и определяющее судьбу французских колоний в этом регионе;

1969 год — американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин в рамках полета «Apollo 11» вышли на поверхность Луны;

1992 год — сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднимает украинский флаг и отправляется в Одессу, чтобы войти в состав ВМС Украины;

2013 год — вступает на престол король Бельгии Филипп I.

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