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Судьи КСУ Галина Юровская и Олег Первомайский рассказали о внесении изменений в Конституцию Украины – лекция, видео

14:59, 21 июля 2023
Также Галина Юровская и Олег Первомайский рассказали об осуществлении КСУ предварительного (предшествующего) конституционного контроля.
Судьи КСУ Галина Юровская и Олег Первомайский рассказали о внесении изменений в Конституцию Украины – лекция, видео
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Судьи Конституционного Суда Украины Галина Юровская и Олег Первомайский рассказали о внесении изменений в Конституцию Украины и осуществлении КСУ предварительного (предшествующего) конституционного контроля.

Во время онлайн-лекции Галина Юровская сосредоточила внимание слушателей на предписаниях статей раздела XIII Конституции Украины «Внесение изменений в Конституцию Украины», рассказала о субъектах законодательной инициативы, порядке принятия парламентом законопроекта относительно внесения изменений в разделы I, III, XIII Основного Закона, а также об осуществлении Конституционным Судом Украины превентивного конституционного контроля по соответствию требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроектов о внесении изменений в Основной Закон.

Докладчица очертила юридические позиции, изложенные в решениях Конституционного Суда Украины, в частности о соблюдении процедуры внесения изменений в Конституцию Украины, отметив на обязательном условии рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины парламентом при наличии заключения Конституционного Суда Украины.

Судья также проинформировала о принятых Судом выводах и изменениях в Конституцию Украины относительно отдельных полномочий Конституционного Суда Украины, требований к судье КСУ, введении института конституционной жалобы.

Своими соображениями по поводу потребностей и условий внесения изменений в Конституцию Украины поделился судья Олег Первомайский. Он отметил, что Конституционный Суд Украины вовлечен в осуществление как предшествующего, так и последующего конституционного контроля. По его убеждению, осуществление превентивного конституционного контроля необходимо, чтобы не допустить внесения необоснованных изменений в Основной Закон.

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