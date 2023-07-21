АП ВАКС удовлетворила ходатайство нардепа из «Слуги народа» Максима Пашковского о закрытии уголовного производства по делу о недостоверном декларировании

Ранее Высший антикоррупционный суд оправдал народного депутата из фракции «Слуга народа» Максима Пашковского, обвиняемого в недекларировании имущества.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство народного депутата из фракции «Слуга народа» Максима Пашковского о закрытии уголовного производства по делу о декларировании недостоверной информации в связи с истечением сроков давности (дело № 991/669).

Так, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 21 липня 2023 року розглянула клопотання народного депутата про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, та закриття кримінального провадження з підстав спливу строків давності. Клопотання розглядалося в межах апеляційної скарги сторони обвинувачення на вирок ВАКС від 16 березня 2023 року, яким народного депутата визнано невинуватим у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

За результатами розгляду колегія суддів задовольнила клопотання нардепа та звільнила його на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України від кримінальної відповідальності, у зв’язку із закінченням строків давності, і закрила кримінальне провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України – у зв’язку зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд виправдав народного депутата з фракції «Слуга народу» Максима Пашковського, якого обвинувачували у недекларуванні майна. Текст вироку оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як зазначається у вироку, парламентар не мав умислу не декларувати майно.

«Факт невнесення орендованої квартири до декларації виявлено самостійно (Пашковським) без вказівки на це уповноваженої особи НАЗК. Обвинуваченим самостійно вжито заходи для усунення виявленого недоліку заповненої декларації за 2020 рік. Це також підтверджується знімком екрану електронної пошти та показаннями в суді», - зазначається у рішенні

Також колегія суддів наголошує, що про відсутність прямого умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей та несумлінне ставлення до заповнення декларації свідчить також роздруківка послідовності дій Пашковського у реєстрі декларацій. У роздруківці послідовності дій зафіксований час витрачений обвинуваченим на заповнення та перевірку повноти даних зазначених у декларації. Так, при заповненні декларації 09.03.2021 останній заповнював розділ 3 декларації з 09:43:52 по 09:45:32, а 12.03.2021 з 10:54:58 по 10:55:03, з 10:55:31 по 10:55:41. На перевірку повноти та достовірності зазначеної інформації 12.03.2021 обвинувачений витратив незначний час з 11:19:47 по 11:25:42, з 11:35:56 по 11:38:05, з 11:39:51 по 11:40:05, з 11:40:20 по 11:40:25, з 11:41:38 по 11:48:51 та з 11:43:46 по 11:44:15.

Крім цього колегія суддів не приймає до уваги щорічну декларацію за 2019 рік на підтвердження того, що Пашковський намагався приховати від контролюючих органів орендовану квартиру при подачі декларації ще за 2019 рік.

«Обвинувач наводить цей доказ на підтвердження того, що (Пашковський)не бажав декларувати цей об`єкт, оскільки зазначив у розділі 3 декларації, лише дані про поштовий індекс, місто, вулицю розташування квартири, власника квартири та орендаря. Водночас колегія суддів дійшла протилежного висновку, що (Пашковський) вже декларував зазначений об`єкт у декларації за 2019 рік. Ці відомості є достатніми для усвідомлення того, що суб`єкт декларування подавав відомості про орендовану квартиру, тобто не мав умислу внести завідомо недостовірні відомості та приховати існування орендованої кварти», - зазначається у вироку.

Крім того наголошується, що депутат намагався усунути недоліки у деклації шляхом повідомлення НАЗК про це через особистий кабінет та шляхом заповнення виправленої декларації за 2020 рік.

«Отже, поведінка обвинуваченого при декларуванні орендованої квартири до 12.03.2021 та після подачі декларації за 2020 рік свідчить про те, що останній не мав умислу на невнесення завідомо недостовірних відомостей про орендовану квартиру у декларацію за 2020 рік… відсутність умислу у діях обвинуваченого виключає наявність суб`єктивної сторони та складу кримінального правопорушення, що зобов`язує суд відповідно до ч. 7 ст. 284 КПК України ухвалити виправдувальний вирок», - зазначає колегія .

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 16 березня Вищий антикорупційний суд виправдав народного депутата з фракції «Слуга народу» Максима Пашковського, якого було обвинувачено у недекларуванні квартири.

Автор: Наталья Мамченко

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