Судді КСУ Галина Юровська та Олег Первомайський розповіли про внесення змін до Конституції України – лекція, відео

Також Галина Юровська та Олег Первомайський розповіли про здійснення КСУ попереднього (передувального) конституційного контролю.

Судді Конституційного Суду України Галина Юровська та Олег Первомайський розповіли про внесення змін до Конституції України та здійснення КСУ попереднього (передувального) конституційного контролю.

Під час онлайн-лекції Галина Юровська зосередила увагу слухачів на приписах статей розділу ХІІІ Конституції України «Внесення змін до Конституції України», розповіла про суб’єктів законодавчої ініціативи, порядок ухвалення парламентом законопроєкту стосовно внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Основного Закону, а також про здійснення Конституційним Судом України превентивного конституційного контролю щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України законопроєктів про внесення змін до Основного Закону.

Доповідачка окреслила юридичні позиції, викладені в рішеннях Конституційного Суду України, зокрема про додержання процедури внесення змін до Конституції України, наголосивши на обов’язковій умові розгляду законопроєкту про внесення змін до Конституції України парламентом за наявності висновку Конституційного Суду України.

Суддя також поінформувала про ухвалені Судом висновки та зміни до Конституції України стосовно окремих повноважень Конституційного Суду України, вимог до судді КСУ, запровадження інституту конституційної скарги.

Своїми міркуваннями щодо потреб і умов унесення змін до Конституції України поділився суддя Олег Первомайський. Він зазначив, що Конституційний Суд України залучений до здійснення як передувального, так і подальшого конституційного контролю. На його переконання, здійснення превентивного конституційного контролю є потрібним, аби не допустити внесення необґрунтованих змін до Основного Закону.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.