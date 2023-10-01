Яку інформацію про пенсіонера потрібно зазначити, якщо здійснюєте благодійну пожертву

Яку інформацію про пенсіонера, на користь якого здійснюється благодійна пожертва, потрібно зазначати при здійсненні платежу.

Зображення: freepik.com

Якщо юридична або фізична особа надає персоналізовану благодійну пожертву (адресовану визначеному нею пенсіонерові), то у платіжній інструкції у реквізиті «Призначення платежу» обов’язково зазначається інформація про пенсіонера, якому адресована благодійна пожертва:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності),

дата народження,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) або номер паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, та мають відповідну відмітку у паспорті).

Раніше ми писали, що благодійний внесок надійшов на ім'я пенсіонера: як швидко він зможе отримати частину пенсії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.