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В Україні хочуть розширити список банків, які виплачуватимуть пенсії та різні види соцдопомоги

07:00, 13 грудня 2023
Це розширить вибір банківських та агентських послуг для населення та бізнесу за фактором ціни та якості наданої послуги.
В Україні хочуть розширити список банків, які виплачуватимуть пенсії та різні види соцдопомоги
Фото: flickr.com
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В Україні може зрости кількість банків, де можна отримати пенсії, соціальну допомогу та гранти на створення або розвиток бізнесу. Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

«Це розширить вибір банківських та агентських послуг для населення та бізнесу за фактором ціни та якості наданої послуги», - зазначають в АМКУ.

В Україні 15 банків визнано системно важливими. Серед них - банки державного сектору, у яких частка держави становить не менше 75% статутного капіталу. Такими банками є «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Приватбанк», «Укргазбанк», «Сенс Банк» (колишній «Альфа Банк»).

До системно важливих банків віднесені і комерційні, за якими Національний банк України здійснює посилений контроль.

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