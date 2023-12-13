В Украине хотят расширить список банков, которые будут выплачивать пенсии и разные виды соцпомощи

Это расширит выбор банковских и агентских услуг для населения и бизнеса по фактору цены и качества предоставляемой услуги.

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В Украине может возрасти количество банков, где можно получить пенсии, социальную помощь и гранты на создание или развитие бизнеса. Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.

«Это расширит выбор банковских и агентских услуг для населения и бизнеса по фактору цены и качества предоставляемой услуги», - отмечают в АМКУ.

В Украине 15 банков признаны системно важными. Среди них – банки государственного сектора, в которых доля государства составляет не менее 75% уставного капитала. Такими банками являются «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Приватбанк», «Укргазбанк», «Сенс Банк» (бывший «Альфа Банк»).

К системно важным банкам отнесены и коммерческие, за которыми Национальный банк Украины осуществляет усиленный контроль.

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