Що святкують 11 січня: традиції, прикмети, заборони

11 січня відзначається Всесвітній день «дякую».

У четвер, 11 січня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні святкують Міжнародний день "дякую".

Традиція говорити у відповідь слова подяки з’явилася дуже давно. Відтоді вдячність – уміння належно оцінити будь-яку виявлену до нас уважність.

Також 11 січня Всесвітній день скетчноутингу. В цей день вся спільнота художників-скетчерів збирається, щоб відсвяткувати і обмінятися досвідом. Скетчноутингом називають форму візуальних нотаток, за допомогою якої людям простіше запам'ятати певну інформацію, висловити свої ідеї та проявити творчість.

А ще 11 січня Міжнародний день рівності на роботі. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб заохотити різноманіття робочих місць, побороти гендерну дискримінацію, дискримінацію за вагою, расою, фізичними чи розумовими вадами.

Крім того, сьогодні у Албанії - День Республіки, у Тунісі - День захисту дітей, у Марокко - День маніфесту Незалежності, у Шотландії - переддень Старого Нового року.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Феодосія Великого.

Що не можна робити 11 січня:

Забороняється позичати і брати в борг гроші.

Не можна приймати подарунки від чужих людей.

Не варто підтригати нігті та волосся.

Давні прикмети на цей день:

дивилися, який сьогодні день: туман — навесні річки вийдуть з берегів;

відлига — до ранньої, але затяжної весни;

сильний мороз — буде хороший урожай ярових;

яка погода, таким буде листопад;

на небі мало хмаринок — скоро прийде мороз.

Здавна 11 січня вся родина повинна була зібратися за столом, тоді кожен її член буде щасливим цілий рік. Вірили, що після святок люди виганяли нечисту силу, яка могла влаштовувати на зло сильні морози.

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