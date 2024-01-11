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  1. Общество

Что празднуют 11 января: традиции, приметы, запреты

09:33, 11 января 2024
11 января отмечается Всемирный день «спасибо».
Что празднуют 11 января: традиции, приметы, запреты
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В четверг, 11 января, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня отмечают Международный день "спасибо".

Традиция говорить ответные слова благодарности появилась очень давно. С тех пор благодарность – умение по достоинству оценить любую проявленную к нам внимательность.

Также 11 января – Всемирный день скетчноутинга. В этот день все сообщество художников-скетчеров собирается, чтобы отпраздновать и обменяться опытом. Скетчноутинг называют форму визуальных заметок, с помощью которой людям проще запомнить определенную информацию, высказать свои идеи и проявить творчество.

А еще 11 января – Международный день равенства на работе. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы поощрить разнообразие рабочих мест, побороть гендерную дискриминацию, дискриминацию по весу, расе, физическим или умственным недостаткам.

Кроме того, сегодня в Албании – День Республики, в Тунисе – День защиты детей, в Марокко – День манифеста Независимости, в Шотландии – канун Старого Нового года.

Верующие чтят память преподобного Феодосия Великого.

Что нельзя делать 11 января:

  • Запрещается одалживать и брать взаймы деньги.
  • Нельзя принимать подарки от посторонних людей.
  • Не стоит поддерживать ногти и волосы.

Давние приметы на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: туман – весной реки выйдут из берегов;
  • оттепель — к ранней, но затяжной весне;
  • сильный мороз – будет хороший урожай яровых;
  • какая погода, таким будет ноябрь;
  • на небе мало облачков — скоро придет мороз.

Издавна 11 января вся семья должна была собраться за столом, тогда каждый член будет счастлив круглый год. Верили, что после праздников люди изгоняли нечистую силу, которая могла устраивать назло сильные морозы. Надежным способом избавиться от нечисти было попариться в бане.

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