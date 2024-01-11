Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
От диплома, водительского удостоверения до владения языками, — какие данные о гражданах попадут в Единый государственный реестр военнообязанных

Верховная Рада примет во втором чтении законопроект, предусматривающий широкий набор данных, которые должны попасть в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, включая информацию о водительском удостоверении.

Солдат после ранения отказался вторично форсировать реку Днепр: что решил суд

Суд учел смягчающие обстоятельства и не стал лишать военнослужащего свободы.

За несанкционированное копирование информации из публичных реестров и распространение информации с ограниченным доступом будут наказывать 10 годами лишения свободы

Верховная Рада готовится принять законопроект, которым предлагается установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

АРМА сможет покупать облигации внутреннего государственного займа за счет арестованных средств в иностранной валюте

По мнению Анастасии Радиной и других инициаторов, покупка АРМА облигаций не нарушит прав владельцев арестованных денежных средств.

Хозяйственный суд сможет взыскать штраф до 121 тысячи грн с должника во время осуществления судебного контроля за исполнением, - Рада готовится принять законопроект

Парламент рассмотрит законопроект 9462, согласно которому в гражданском и хозяйственном судопроизводстве появится институт судебного контроля за исполнением судебных решений.

  1. Судебная практика
  2. / Большая Палата Верховного Суда

БП ВС определила надлежащий способ защиты прав арендодателя, который считает отсутствующим у арендатора зарегистрированное право аренды

09:17, 11 января 2024
Надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этом спорном правоотношении считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, за которым зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права аренды.
БП ВС определила надлежащий способ защиты прав арендодателя, который считает отсутствующим у арендатора зарегистрированное право аренды
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Большая Палата Верховного Суда установила надлежащий способ защиты прав арендодателя, который считает отсутствующим у арендатора зарегистрированное право аренды.

Так, надлежащим способом защиты прав арендодателя является его требование к лицу, согласно которому зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права аренды. Судебное решение об удовлетворении такого требования является основанием для внесения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество сведений о прекращении права аренды ответчика.

Соответствующий вывод сделала БП ВС по делу по иску фермерского хозяйства (арендатора) к владельцу земельного участка (арендодателя) об устранении препятствий в пользовании земельным участком и по иску арендодателя к арендатору о признании противоправным и отмене решения о государственной регистрации права аренды земельного участка.

Обстоятельства дела

У 2011 році орендодавець та орендар підписали договір оренди земельної ділянки строком на 7 років, однак орендар згідно з вимогами чинного на той час законодавства й умовами підписаного договору не зареєстрував останній. Після запровадження з 1 січня 2013 року правил щодо державної реєстрації прав орендар зареєстрував у 2014 році право оренди. Тому вважав, що договір оренди землі діє до 2021 року, тоді як орендодавець був переконаний, що строк дії договору спливає у 2018 році.

Суди першої й апеляційної інстанцій задовольнили позов орендаря та відмовили в задоволенні позову орендодавця. Констатували, що підписаний у 2011 році договір оренди землі набрав чинності після державної реєстрації права оренди у 2014 році та діє до 2021 року. На думку судів, орендодавець визнав укладення цього договору, бо підписав його, отримував орендну плату, не заперечував протягом тривалого часу проти користування орендарем земельною ділянкою та погодив умови додаткової угоди 2016 року.

Розглянувши справу, Велика Палата ВС звернула увагу, що орендар не надав доказів на підтвердження наявності перешкод з боку орендодавця в користуванні земельною ділянкою. Суди попередніх інстанцій на підставі дослідження належних, допустимих, достовірних і достатніх доказів не встановили, що орендодавець чинив орендарю перешкоди в користуванні земельною ділянкою. Зазначили лише про те, що власник земельної ділянки «починаючи з липня 2019 року, приступив до самостійного використання спірної земельної ділянки».

З огляду на викладене ВП ВС вказала, що за відсутності наданих орендарем доказів перешкод йому в користуванні земельною ділянкою в задоволенні вимоги зобов’язати орендодавця не чинити орендареві таких перешкод слід відмовити.

Відмова в позові про зобов’язання орендодавця не чинити орендареві перешкод у користуванні земельною ділянкою через недоведеність їх наявності відповідними доказами не позбавляє орендаря права просити усунути перешкоди за належного підтвердження їх наявності. Крім того, якщо орендар вважає, що йому завдані збитки внаслідок позбавлення можливості певний час у минулому користуватися земельною ділянкою, то ефективним способом захисту відповідного права орендаря може також бути стягнення завданих орендодавцем збитків.

Велика Палата ВС погодилася з відмовою в задоволенні вимоги орендодавця, але з інших мотивів, ніж навели суди попередніх інстанцій.

ВП ВС неодноразово звертала увагу на те, що рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень є підставою для внесення відомостей (записів) про речові права, обтяження речових прав до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; після початку відображення таких відомостей (записів) у цьому Реєстрі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень вичерпують свою дію.

Тому належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди. Судове рішення про задоволення такої вимоги є підставою для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про припинення права оренди відповідача.

Ознайомитись з постановою ВП ВС від 29 листопада 2023 року у справі № 513/879/19 (провадження № 14-49цс22) можна за посиланням. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Старосєльцева
    Оксана Старосєльцева
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області