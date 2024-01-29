В Україні вшановують пам'ять героїв Крут: що ще відзначають 29 січня, пам’ятні події

29 січня відзначають Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни.

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У понеділок, 29 січня, Україна згадує героїв бою під Крутами. Бій між армією УНР і Червоною армією, що відбувся біля залізничної станції Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина, був успішним для захисників української державності - наказ командування було виконано, стрімкий наступ ворога наші зупинили, а здійснюючи організований відступ, зруйнували за собою колії та мости.

Більшовики втратили боєздатність на чотири дні. Ця затримка дала змогу українській делегації укласти Брестський мир, який врятував молоду українську державність.

Також 29 січня відзначають Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни. Головною метою події є проведення запобіжних заходів, які спрямовані на попередження загрози ядерної війни.

А ще 29 січня — День винаходу автомобіля (бензинового). Саме цього дня 1886 року був створений перший бензиновий автомобіль.

Віряни вшановують перенесення мощей Ігнатія Богоносця.

Пам’ятні дати:

6 рік — голландські мореплавці Якоб Лемер і Віллем Схаутен відкривають крайню південну точку Південної Америки мис Горн;

1635 рік — кардинал Рішельє засновує Французьку академію наук;

1805 рік — підписують указ про відкриття у Харкові Імператорського університету, другого за віком (після Львівського університету) університету сучасної України;

1850 рік — сенатор Генрі Клей представляє план "Компромісу 1850 року", що мав примирити Північні та Південні штати Америки;

1856 рік — королева Великої Британії Вікторія засновує найвищу військову нагороду країни — "Хрест Вікторії";

1886 рік — німецький конструктор Карл Бенц отримує патент на автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння;

1896 рік — американський фізик Еміль Груббе вперше використовує радіоактивне випромінювання для лікування раку;

1896 рік — відбуваються перші випробування англійського танка;

1907 рік — Лі де Форест отримує патент на аудіон, або тріод — перший практичний електронний підсилювач;

1918 рік — відбувається бій під Крутами;

1918 рік — у Києві о третій годині ночі починається більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова;

1921 рік — на конференції в Парижі країни-переможці в 1-й Світовій війні визначають суму воєнних репарацій для Німеччини — 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років;

1922 рік — під масою снігу завалюється кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинуло 120 осіб;

1927 рік — у Лондоні відкривають "Park Lane Hotel" — перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната;

1929 рік — у Нешвіллі (Теннессі, США) організовують першу у світі школу тренування собак-поводирів;

1947 рік — у Великій Британії реєструють рекордно низьку температуру повітря — 26,7 градуса морозу;

1978 рік — Швеція першою у світі офіційно забороняє використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі;

1996 рік — президент Франції Жак Ширак оголошує про цілковите припинення його країною ядерних випробувань;

2002 рік — президент США Джордж Вокер Буш називає Ірак, Іран та Північну Корею "Віссю зла".

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