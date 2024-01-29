Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Приватні юридичні особи для участі у цивільних справах мають зареєструвати Електронний кабінет до 20 лютого

За невиконання такого обов'язку суди зможуть застосовувати до відповідних юридичних осіб негативні процесуальні наслідки.

Чи має чоловік пред’явити окрему позовну вимогу про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу в разі поділу майна із жінкою, - позиція Верховного Суду

Чоловік довірив жінці право на розпорядження банківськими рахунками, вона придбала квартири, - Верховний Суд переглянув рішення апеляційного суду, який відмовив чоловіку у позові, бо він, бажаючи розділити майно, не звертався з окремою вимогою про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу.

Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.

Верховний Суд визначив, чи можна одночасно притягнути підприємця до відповідальності за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору за КзПП і КУпАП

Верховний Суд визначив, за яких обставин особа вважається притягнутою до відповідальності вперше.

Танк проти автомобіля: суд визначив, хто є винуватцем незвичної дорожньо-транспортної пригоди

Механік-водій танку по дорозі на лінію фронту вважав, що зможе проскочити перехрестя, але не розрахував швидкості автомобіля.

  1. Суспільство

В Україні вшановують пам'ять героїв Крут: що ще відзначають 29 січня, пам’ятні події

09:02, 29 січня 2024
29 січня відзначають Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни.
В Україні вшановують пам'ять героїв Крут: що ще відзначають 29 січня, пам’ятні події
фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 29 січня, Україна згадує героїв бою під Крутами. Бій між армією УНР і Червоною армією, що відбувся біля залізничної станції Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина, був успішним для захисників української державності - наказ командування було виконано, стрімкий наступ ворога наші зупинили, а здійснюючи організований відступ, зруйнували за собою колії та мости.

Більшовики втратили боєздатність на чотири дні.  Ця затримка дала змогу українській делегації укласти Брестський мир, який врятував молоду українську державність.

Також 29 січня відзначають Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни. Головною метою події є проведення запобіжних заходів, які спрямовані на попередження загрози ядерної війни.

А ще 29 січня — День винаходу автомобіля (бензинового). Саме цього дня 1886 року був створений перший бензиновий автомобіль. 

Віряни вшановують перенесення мощей Ігнатія Богоносця.

Пам’ятні дати:

  • 6 рік — голландські мореплавці Якоб Лемер і Віллем Схаутен відкривають крайню південну точку Південної Америки мис Горн;
  • 1635 рік — кардинал Рішельє засновує Французьку академію наук;
  • 1805 рік — підписують указ про відкриття у Харкові Імператорського університету, другого за віком (після Львівського університету) університету сучасної України;
  • 1850 рік — сенатор Генрі Клей представляє план "Компромісу 1850 року", що мав примирити Північні та Південні штати Америки;
  • 1856 рік — королева Великої Британії Вікторія засновує найвищу військову нагороду країни — "Хрест Вікторії";
  • 1886 рік — німецький конструктор Карл Бенц отримує патент на автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння;
  • 1896 рік — американський фізик Еміль Груббе вперше використовує радіоактивне випромінювання для лікування раку;
  • 1896 рік — відбуваються перші випробування англійського танка;
  • 1907 рік — Лі де Форест отримує патент на аудіон, або тріод — перший практичний електронний підсилювач;
  • 1918 рік — відбувається бій під Крутами;
  • 1918 рік — у Києві о третій годині ночі починається більшовицьке повстання, яке мало на меті завдати удару по владі й війську Центральної Ради незалежної УНР напередодні вступу до столиці червоної російської армії під командуванням Муравйова;
  • 1921 рік — на конференції в Парижі країни-переможці в 1-й Світовій війні визначають суму воєнних репарацій для Німеччини — 226 мільярдів золотом мали бути виплачені протягом 42-х років;
  • 1922 рік — під масою снігу завалюється кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинуло 120 осіб;
  • 1927 рік — у Лондоні відкривають "Park Lane Hotel" — перший готель, у кожному номері якого була ванна кімната;
  • 1929 рік — у Нешвіллі (Теннессі, США) організовують першу у світі школу тренування собак-поводирів;
  • 1947 рік — у Великій Британії реєструють рекордно низьку температуру повітря — 26,7 градуса морозу;
  • 1978 рік — Швеція першою у світі офіційно забороняє використання аерозольних балончиків через їх руйнівний вплив на озоновий шар Землі;
  • 1996 рік — президент Франції Жак Ширак оголошує про цілковите припинення його країною ядерних випробувань;
  • 2002 рік — президент США Джордж Вокер Буш називає Ірак, Іран та Північну Корею "Віссю зла".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип'юк
    Галина Пилип'юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду