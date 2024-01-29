В Украине чтят память героев Крут: что еще отмечают 29 января, памятные события

29 января отмечается Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны.

В понедельник, 29 января, Украина вспоминает героев боя под Крутами. Бой между армией УНР и Красной армией, состоявшийся у железнодорожной станции Круты, в 130 километрах к северо-востоку от Киева, 18 км к востоку от Нежина, был успешен для защитников украинской государственности - приказ командования был исполнен, стремительное наступление врага наши остановили, а совершая организованное отступление, разрушили за собой пути и мосты.

Большевики потеряли боеспособность на четыре дня. Эта задержка позволила украинской делегации заключить Брестский мир, спасший молодую украинскую государственность.

Также 29 января отмечается Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. Главной целью происшествия является проведение предупредительных мер, направленных на предупреждение угрозы ядерной войны.

А еще 29 января – День изобретения автомобиля (бензинового). Именно в этот день 1886 года был создан первый бензиновый автомобиль.

Верующие чтят перенесение мощей Игнатия Богоносца.

Памятные даты:

1616 год — голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открывают крайнюю южную точку Южной Америки мыс Горн;

1635 год – кардинал Ришелье основывает Французскую академию наук;

1805 год — подписывают указ об открытии в Харькове Императорского университета, второго по возрасту (после Львовского университета) университета современной Украины;

1850 год — сенатор Генри Клей представляет план "Компромисса 1850", который должен примирить Северные и Южные штаты Америки;

1856 год — королева Великобритании Виктория основывает высшую военную награду страны — "Крест Виктории";

1886 год – немецкий конструктор Карл Бенц получает патент на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1896 год – американский физик Эмиль Груббе впервые использует радиоактивное излучение для лечения рака;

1896 год — проходят первые испытания английского танка;

1907 год – Ли де Форест получает патент на аудион, или триод – первый практический электронный усилитель;

1918 год – происходит бой под Крутами;

1918 год — в Киеве в три часа ночи начинается большевистское восстание, которое имело целью нанести удар по власти и войску Центральной Рады независимой УНР накануне вступления в столицу красной русской армии под командованием Муравьева;

1921 год — на конференции в Париже страны-победители в 1-й Мировой войне определяют сумму военных репараций для Германии — 226 миллиардов золотом должны были быть выплачены в течение 42-х лет;

1922 год — под массой снега заваливается кинотеатр в Нью-Йорке, в результате чего погибли 120 человек;

1927 год — в Лондоне открывают "Park Lane Hotel" — первый отель, в каждом номере которого была ванная комната;

1929 год — в Нэшвилле (Теннесси, США) организуют первую в мире школу тренировки собак-поводырей;

1947 год – в Великобритании регистрируют рекордно низкую температуру воздуха – 26,7 градуса мороза;

1978 год — Швеция первой в мире официально запрещает использование аэрозольных баллончиков из-за их разрушительного воздействия на озоновый слой Земли;

1996 год — президент Франции Жак Ширак объявляет о полном прекращении его страной ядерных испытаний;

2002 год — президент США Джордж Уокер Буш называет Ирак, Иран и Северную Корею "Осью зла".

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