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ЕС разрабатывает план подрыва экономики Венгрии в случае блокирования Орбаном помощи Украине — СМИ

08:43, 29 января 2024
Евросоюз разработал план экономических санкций против Венгрии как меры давления на страну.
ЕС разрабатывает план подрыва экономики Венгрии в случае блокирования Орбаном помощи Украине — СМИ
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Европейский союз подготовил план экономических санкций против Венгрии, если она не согласится с предоставлением помощи Украине. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на внутренний документ ЕС.

ЕС может обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии.

В результате это может привести к экономическим проблемам в Венгрии, таким как потеря рабочих мест и замедление экономического роста.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в ответ на публикацию FT сказал, что ничего не знает о подобных угрозах, но добавил, что Будапешт "не подвергнется давлению".

"Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах", - сказал Бока.

Он подчеркнул, что Венгрия готова идти на компромиссы, но только в том случае, если они не затрагивают ее жизненно важные интересы.

Если компромиссы не будут достигнуты, Венгрия предпочтет свое первоначальное предложение об отдельном фонде для Украины вне бюджета ЕС.

Ранее сообщалось, что Венгрию могут лишить права голоса, если Виктор Орбан снова попытается заблокировать 50 миллиардов евро финансовой помощи Украине на саммите 1 февраля.

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