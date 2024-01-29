ЄС розробляє план підриву економіки Угорщини у разі блокування Орбаном допомоги Україні, — ЗМІ

Євросоюз розробив план економічних санкцій проти Угорщини як заходи тиску на країну.

Європейський союз підготував план економічних санкцій проти Угорщини, якщо вона не погодиться із наданням допомоги Україні. Про це пише Financial Times, посилаючись на внутрішній документ ЄС.

Зазначається, що ЄС може обвалити курс угорського форинта та знизити інвестиційну привабливість Угорщини.

У результаті це може призвести до економічних проблем в Угорщині, таких як втрата робочих місць та уповільнення економічного зростання.

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока у відповідь на публікацію FT сказав, що нічого не знає про подібні погрози, але додав, що Будапешт "не піддасться тиску".

"Угорщина не проводить зв'язок між підтримкою України та доступом до коштів ЄС і виступає проти того, щоб інші країни проводили такий зв'язок. Угорщина продовжить конструктивно брати участь у переговорах", - сказав Бока.

Він наголосив, що Угорщина готова йти на компроміси, але тільки в тому випадку, якщо вони не торкаються її життєво важливих інтересів.

Якщо компромісів не буде досягнуто, Угорщина віддасть перевагу своїй початковій пропозиції про окремий фонд для України поза бюджетом ЄС.

Раніше повідомлялося, що Угорщину можуть позбавити права голосу, якщо Віктор Орбан знову спробує заблокувати 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на саміті 1 лютого.

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