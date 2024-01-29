Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Приватні юридичні особи для участі у цивільних справах мають зареєструвати Електронний кабінет до 20 лютого

За невиконання такого обов'язку суди зможуть застосовувати до відповідних юридичних осіб негативні процесуальні наслідки.

Чи має чоловік пред’явити окрему позовну вимогу про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу в разі поділу майна із жінкою, - позиція Верховного Суду

Чоловік довірив жінці право на розпорядження банківськими рахунками, вона придбала квартири, - Верховний Суд переглянув рішення апеляційного суду, який відмовив чоловіку у позові, бо він, бажаючи розділити майно, не звертався з окремою вимогою про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу.

Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.

Верховний Суд визначив, чи можна одночасно притягнути підприємця до відповідальності за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору за КзПП і КУпАП

Верховний Суд визначив, за яких обставин особа вважається притягнутою до відповідальності вперше.

Танк проти автомобіля: суд визначив, хто є винуватцем незвичної дорожньо-транспортної пригоди

Механік-водій танку по дорозі на лінію фронту вважав, що зможе проскочити перехрестя, але не розрахував швидкості автомобіля.

  1. У світі
  2. / В Україні

ЄС розробляє план підриву економіки Угорщини у разі блокування Орбаном допомоги Україні, — ЗМІ

08:43, 29 січня 2024
Євросоюз розробив план економічних санкцій проти Угорщини як заходи тиску на країну.
ЄС розробляє план підриву економіки Угорщини у разі блокування Орбаном допомоги Україні, — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський союз підготував план економічних санкцій проти Угорщини, якщо вона не погодиться із наданням допомоги Україні. Про це пише Financial Times, посилаючись на внутрішній документ ЄС.

Зазначається, що ЄС може обвалити курс угорського форинта та знизити інвестиційну привабливість Угорщини.

У результаті це може призвести до економічних проблем в Угорщині, таких як втрата робочих місць та уповільнення економічного зростання.

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока у відповідь на публікацію FT сказав, що нічого не знає про подібні погрози, але додав, що Будапешт "не піддасться тиску".

"Угорщина не проводить зв'язок між підтримкою України та доступом до коштів ЄС і виступає проти того, щоб інші країни проводили такий зв'язок. Угорщина продовжить конструктивно брати участь у переговорах", - сказав Бока.

Він наголосив, що Угорщина готова йти на компроміси, але тільки в тому випадку, якщо вони не торкаються її життєво важливих інтересів.

Якщо компромісів не буде досягнуто, Угорщина віддасть перевагу своїй початковій пропозиції про окремий фонд для України поза бюджетом ЄС.

Раніше повідомлялося, що Угорщину можуть позбавити права голосу, якщо Віктор Орбан знову спробує заблокувати 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на саміті 1 лютого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип'юк
    Галина Пилип'юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду