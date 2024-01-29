Фіксуємо багато порушень, — міністр оборони Рустем Умєров заявив про незаплановані перевірки ТЦК

Також Міноборони продовжує незаплановані перевірки складів з продуктами у військових частинах.

Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони проводить незаплановані перевірки ТЦК і СП у регіонах, фіксують багато порушень. Також перевіряють склади з продуктами у військових частинах. Про це повідомив у Фейсбук міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, вже виявили недопостачання продовольства на понад 50 млн грн.

"Команда Міністерства продовжує незаплановані перевірки складів з продуктами в військових частинах. Виявили непоставку продовольства на понад 50 млн грн. Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємось. Проводимо незаплановані перевірки ТЦК та СП в регіонах. Фіксуємо багато порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно виправити всі недоліки", - написав міністр.

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