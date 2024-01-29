Фиксируем много нарушений, — министр обороны Рустем Умеров заявил о незапланированных проверках ТЦК

Также Минобороны продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях.

Министерство обороны проводит незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах, где фиксируется много нарушений. Также проверяют склады с продуктами в воинских частях. Об этом сообщил в Фейсбук министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, уже выявили недоснабжение продовольствия более чем на 50 млн грн.

"Команда Министерства продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях. Обнаружили непоставку продовольствия более чем на 50 млн грн. Фиксируем нарушения, по каждому случаю отдельно разбираемся. Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем много нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все недостатки", – написал министр.

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