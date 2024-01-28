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Генсек НАТО Столтенберг пригласит Украину стать полноценным членом Альянса «на определенном этапе»

21:47, 28 января 2024
Он также отметил необходимость продолжить американскую поддержку Украины.
Генсек НАТО Столтенберг пригласит Украину стать полноценным членом Альянса «на определенном этапе»
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «хорошим делом» для Альянса и США поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить ее стать полноценным членом НАТО. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Столтенберг напомнил, что НАТО создавался, чтобы предотвратить войну.

«Я из Норвегии, мы граничим с россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, советский союз называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать свой путь. Это право есть у Норвегии, оно есть у Швеции и Финляндии, а также у Украины», – заявил Столтенберг.

По его словам, очень важно, чтобы Путин не достиг желаемого в Украине, потому что это станет поощрением других авторитарных режимов: «Сегодня это Украина, завтра это может быть Тайвань».

«Поэтому это хорошее дело для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить их стать полноценным членом Альянса», - сказал генсек НАТО.

Он также подчеркнул необходимость продолжить американскую поддержку Киева, поскольку это существенно ослабляет потенциал рф, а средства, выделяемые из американского бюджета, используются главным образом в США, ведь идут на закупку американского оружия.

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