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Пенсия в Украине: каков размер выплат для лиц с инвалидностью I группы

21:39, 28 января 2024
Многое зависит от вида пенсии и причины инвалидности: обычная это пенсия или военная или, например, чернобыльская.
Пенсия в Украине: каков размер выплат для лиц с инвалидностью I группы
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Стало известно, какую минимальную и максимальную пенсию может получить человек с инвалидностью I группы. Об этом пишет «На пенсии».

Так, в 2023 году пенсионная выплата не могла быть меньше прожиточного минимума – 2093 гривны. С января прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц растет до 2361 гривны.

Но большинство пенсий, привязанных к этому показателю, должно вырасти в марте. При этом максимальная пенсия по закону равна десяти минимальным и должна вырасти до 23 610 гривен.

Что касается непосредственно лиц с инвалидностью, то многое зависит от вида пенсии и причины инвалидности: обычная это пенсия или военная, или, например, чернобыльская.

Согласно закону, пенсия по инвалидности I группы назначается в размере 100% пенсии по возрасту. То есть, размер такой пенсии напрямую зависит от количества стажа и размера зарплаты. При этом общий размер пенсии у лиц с инвалидностью I группы не может быть меньше 2760 гривен, независимо от возраста и продолжительности страхового стажа.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 24 февраля 2023 г. №168 для лиц, получающих пенсию именно по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

А вот у лиц с инвалидностью в результате войны I группы общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть менее 650% прожиточного минимума. В прошлом году такая пенсия составила 13 604,50 гривны. В этом году этот показатель должен вырасти до 15346,50 грн. В любом случае, все происходит в указанных пределах: от одного до десяти прожиточных минимумов.

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