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Пенсія в Україні: який розмір виплат для осіб з інвалідністю I групи

21:39, 28 січня 2024
Багато чого залежить від виду пенсії та причини інвалідності: звичайна це пенсія чи військова, чи, наприклад, чорнобильська.
Пенсія в Україні: який розмір виплат для осіб з інвалідністю I групи
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Стало відомо, яку мінімальну і максимальну пенсію може отримати людина з інвалідністю I групи. Про це пише «На пенсії».

Так, у 2023 році пенсійна виплата не могла бути меншою за прожитковий мінімум – 2093 гривні. Із січня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зростає до 2361 гривні.

Але більшість пенсій, що прив’язані до цього показника, мають зрости в березні. При цьому максимальна пенсія за законом дорівнює десяти мінімальним і має зрости до 23610 гривень.

Що стосується безпосередньо осіб з інвалідністю, то тут багато чого залежить від виду пенсії та причини інвалідності: звичайна це пенсія чи військова, чи, наприклад, чорнобильська.

Відповідно до закону, пенсія за інвалідністю І групи призначається в розмірі 100% пенсії за віком. Тобто розмір такої пенсії напряму залежить від кількості стажу та розміру зарплати. При цьому загальний розмір пенсії у осіб з інвалідністю І групи не може бути меншим, ніж 2760 гривень, незалежно від віку та тривалості страхового стажу.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 24 лютого 2023 року №168 для осіб, які отримують пенсію саме за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

А от у осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи загальний розмір пенсії з усіма надбавками не може бути меншим за 650% прожиткового мінімуму. В минулому році така пенсія становила 13604,50 гривні. Цього року цей показник має зрости до 15346,50 гривні. В будь-якому разі все відбувається в зазначених межах: від одного до десяти прожиткових мінімумів.

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