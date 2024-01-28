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Генсек НАТО Столтенберг запросити Україну стати повноцінним членом Альянсу «на певному етапі»

21:47, 28 січня 2024
Він також наголосив на потребі продовжити американську підтримку України.
Генсек НАТО Столтенберг запросити Україну стати повноцінним членом Альянсу «на певному етапі»
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав «гарною справою» для Альянсу і для США підтримати Україну, а також на певному етапі запросити її стати повноцінним членом НАТО. Про це він заявив у ефірі Fox News.

Столтенберг нагадав, що НАТО створювався, щоб запобігти війні.

«Я з Норвегії, ми межуємо з росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України», – заявив Столтенберг.

За його словами, дуже важливо, щоб Путін не досягнув бажаного в Україні, бо це стане заохоченням для інших авторитарних режимів: «Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань».

«Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу», – сказав генсек НАТО.

Він також наголосив на потребі продовжити американську підтримку Києва, оскільки це істотно послаблює потенціал рф, а кошти, які виділяються з американського бюджету, використовуються головним чином у США, адже йдуть на закупівлю американської зброї.

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