11 березня: яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні розпочинається Масниця.

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11 березня розпочинається Масниця. Це особлива традиція наших предків, яка полягає у розвагах та частуванням з приводу приходу весни. Свято щороку припадає на тиждень, що передує Великому посту, а тому не має конкретної дати.

Незважаючи на те, що воно має язичницьке коріння, свято увійшло в історію і відзначається й донині. У православних Масниця – це підготовка до Великого посту, називається вона Сирна або М'ясопусна седмиця.

Також 11 березня в Україні і світі відзначають:

Всесвітній день сантехніка.

Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно.

День Співдружності націй.

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