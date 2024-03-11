11 марта: какой сегодня праздник и главные события

Сегодня начинается Масленица.

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11 марта начинается Масленица. Это особенная традиция наших предков, заключающаяся в развлечениях и угощениях по поводу прихода весны. Праздник ежегодно приходится на неделю, предшествующую Великому посту, а потому нет конкретной даты.

Несмотря на то, что он имеет языческие корни, праздник вошел в историю и отмечается и по сей день. У православных Масленица – это подготовка к Великому посту, называется она Сырная или Мясопустная седмица.

Также 11 марта в Украине и мире отмечают:

Всемирный день сантехника.

Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино.

День Содружества наций.

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