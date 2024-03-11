Решение ЕСПЧ за 2023 год – Верховный Суд опубликовал сводный обзор судебной практики

Решения систематизированы по статьям Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Верховный Суд подготовил сводный обзор практики Европейского суда по правам человека по решениям, изложенным в периодических обзорах практики ЕСПЧ, которые были опубликованы в течение 2023 года.

Д ля удобства в использовании решения, приведенные в сводном обзоре, систематизированы по статьям Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Также каждое решение содержит ссылку на периодический обзор с переводом соответствующей выписки.

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