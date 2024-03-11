Рішення ЄСПЛ за 2023 рік – Верховний Суд опублікував зведений огляд судової практики

Рішення систематизовано за статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Верховний Суд підготував зведений огляд практики Європейського суду з прав людини за рішеннями, викладеними в періодичних оглядах практики ЄСПЛ, які було опубліковано впродовж 2023 року.

Для зручності в користуванні рішення, наведені у зведеному огляді, систематизовано за статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Також кожне рішення містить посилання на періодичний огляд із перекладом відповідного витягу.

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