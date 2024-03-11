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  1. В Украине

В апреле пострадавшие из-за рф смогут подать заявление в международный реестр убытков

10:46, 11 марта 2024
Будет запущено первую категорию реестра – ту его часть, которая будет касаться ущерба и вреда, причиненного физическим лицам, потерявшим жилье.
В апреле пострадавшие из-за рф смогут подать заявление в международный реестр убытков
Источник фото: forbes.ua
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Начиная с апреля международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской войной, будет открыт для заявлений от пострадавших. Об этом рассказала заместительница министра юстиции Ирина Мудрая, пишет «Укринформ».

По ее словам, секретариат реестра будет «собирать заявления, обрабатывать их, систематизировать, группировать и заносить в соответствующие секции».

Мудрая уточнила, что в апреле будет запущено первую категорию реестра – ту его часть, которая будет касаться ущерба и вреда, причиненного физическим лицам, потерявшим жилье.

«Мы начали с этой категории, поскольку в отношении нее многое сделано в Украине, – объяснила заместительница министра. – Через приложение «Дія» тоже можно подать заявку и получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество. Эта база на нашей украинской системе уже сформирована, и ее можно будет легко передать в международный реестр».

Будет разработана инструкция, как подавать заявление. Доступны будут два языка – украинский и английский, по выбору.

В соответствующей форме нужно будет обозначить около предложенных утверждений – «да» или «нет».

Кроме того, в реестр нужно будет загрузить соответствующие доказательства.

«Речь идет об экспертизах, показаниях, протоколах полиции, материалах уголовного дела – любые подтверждающие документы», – отметила заместительница министра.

В настоящее время налаживается сотрудничество международного реестра с имеющимися реестрами в Украине, которые также ведут учет поврежденного и уничтоженного имущества, чтобы можно было использовать эти данные для верификации заявлений.

При этом «Дія» будет выступать посредником между национальными реестрами и международным, уточнила Мудрая.

Будут учитываться не только материальные убытки, но и вред, причиненный личной неприкосновенности, здоровью. Граждане смогут обратиться в реестр по поводу потери из-за войны или на войне своих близких, родных. Принудительно депортированные или внутренне перемещенные лица или выехавшие из страны тоже смогут воспользоваться реестром.

Далее будут постепенно добавляться другие категории – для государства и юридических лиц. Со временем появится орган – комиссия, которая будет обрабатывать эту информацию и на ее основании будет принимать решение о суммах компенсации, конкретизировала Мудрая.

Компенсационная комиссия еще не создана, рассказала должностница. Для формирования этого отдельного органа требуется многостороннее международное соглашение, которое должно быть подписано государствами и ратифицировано парламентами стран-подписантов.

Как мы писали, в Украине запустили вебсайт международного Реестра убытков, причиненных российской агрессией.

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