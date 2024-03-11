В Киев с визитом в ближайшее время планирует приехать Эммануэль Макрон

Зеленский обсудил с Макроном его визит в Киев в ближайшее время.

Источник фото: president.gov.ua

В ближайшее время в Украину должен прибыть президент Франции Эммануэль Макрон. Его визит анонсировал Президент Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что провел с Макроном длительный и предметный телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на поле боя в Украине, а также результаты Международной конференции в поддержку страны, которая недавно состоялась в Париже.

«Поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство Президента Франции в создании коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины. Кроме того, обменялись мнениями об ожидаемых результатах нашей предстоящей встречи в Украине в ближайшее время», – добавил Зеленский.

Как мы писали, Франция работает над коалицией стран, у которых больше нет «красных линий».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.