В Київ з візитом найближчим часом планує приїхати Еммануель Макрон

Зеленський обговорив із Макроном його візит до Києва найближчим часом.

Джерело фото: president.gov.ua

Найближчим часом в Україну має прибути президент Франції Еммануель Макрон. Його візит анонсував Президент Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що провів з Макроном тривалу та предметну телефонну розмову. Вони обговорили ситуацію на полі бою в Україну, а також результати Міжнародної конференції на підтримку країни, яка нещодавно відбулася в Парижі.

«Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство Президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України. Крім того, обмінялися думками про очікувані результати нашої майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом», - додав Зеленський.

Як ми писали, Франція працює над коаліцією країн, у яких більше немає «червоних ліній».

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