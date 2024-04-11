Практика судів
  1. Суспільство

Чи змінилося ставлення поляків до працівників із України: результати опитування

00:06, 11 квітня 2024
Понад 70% польських роботодавців позитивно або нейтрально ставляться до працівників із України.
Чи змінилося ставлення поляків до працівників із України: результати опитування
Фото: zn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі більшість роботодавців позитивно ставляться до працівників із України. Натомість самі поляки стали гірше ставитися до українських працівників, передає pap.pl.

У країні було проведено дослідження «Барометр ринку праці Польщі», яке показало, що 78% польських роботодавців позитивно або нейтрально ставляться до працівників із України. Зокрема, опитані працедавці вказали на позитивні якості українських співробітників:

українці можуть швидко адаптуватися до нових умов у компанії – 42% респондентів;

українці працьовиті – 34% працедавців;

українці вміють швидко вивчати польську мову – 30% опитаних.

Також там зазначається, що 17% роботодавців не цінують українців ні за що – торік таку відповідь давали лише 5% респондентів.

Однак пересічні громадяни Польщі ставиться до працівників з України дещо інакше. Позитивне ставлення висловили чверть опитаних, торік таких відповідей було на 10% більше. Негативне ставлення зросло з 14% до 18%.

Крім того, 41% поляків вважають, що зростання заробітної плати сповільнюється через українців. Конкуренцію на ринку праці з боку працівників зі сходу бачить кожен п'ятий (21%) респондент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За ігнорування правил військового обліку бізнес штрафуватимуть на 59,5 тисяч грн – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про збільшення штрафів для бізнесу та громадян за порушення правил військового обліку у 5 разів.

Досьє кандидата на посаду судді стане електронним з 1 травня

Питання доступу до досьє кандидата на посаду судді в електронній формі для осіб, які не є представниками ВККС, буде вирішене окремо.

Спецпредставник США Пенні Пріцкер у Києві обговорила з українським Кабміном хід реформ

Спецпредставник США Пенні Пріцкер разом з представниками країн G7 і ЄС взяла участь у засіданні Керівного комітету Платформи донорів стосовно прогресу реформ і отримання Україною фінансування.

Вимога ТЦК буде вважатися врученою і з моменту проставлення відмітки про неможливість її вручення, а керівник ТЦК зможе ініціювати затримання ухилянта

Навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою і фізично не отримав вимогу ТЦК, вона буде вважатися врученою, і ТЦК зможе ініціювати стосовно ухилянта відповідні обмеження.

Кого зможуть мобілізувати в апаратах судів, Вищій раді правосуддя та ВККС: що відомо

З «бронюванням» працівників апаратів судів та помічників суддів прогнозують проблеми.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду