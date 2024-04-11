Чи змінилося ставлення поляків до працівників із України: результати опитування

Понад 70% польських роботодавців позитивно або нейтрально ставляться до працівників із України.

Фото: zn.ua

У Польщі більшість роботодавців позитивно ставляться до працівників із України. Натомість самі поляки стали гірше ставитися до українських працівників, передає pap.pl.

У країні було проведено дослідження «Барометр ринку праці Польщі», яке показало, що 78% польських роботодавців позитивно або нейтрально ставляться до працівників із України. Зокрема, опитані працедавці вказали на позитивні якості українських співробітників:

українці можуть швидко адаптуватися до нових умов у компанії – 42% респондентів;

українці працьовиті – 34% працедавців;

українці вміють швидко вивчати польську мову – 30% опитаних.

Також там зазначається, що 17% роботодавців не цінують українців ні за що – торік таку відповідь давали лише 5% респондентів.

Однак пересічні громадяни Польщі ставиться до працівників з України дещо інакше. Позитивне ставлення висловили чверть опитаних, торік таких відповідей було на 10% більше. Негативне ставлення зросло з 14% до 18%.

Крім того, 41% поляків вважають, що зростання заробітної плати сповільнюється через українців. Конкуренцію на ринку праці з боку працівників зі сходу бачить кожен п'ятий (21%) респондент.

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