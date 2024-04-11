Изменилось ли отношение поляков к работникам из Украины: результаты опроса

Более 70% польских работодателей положительно или нейтрально относятся к работникам Украины.

Фото: zn.ua

В Польше большинство работодателей положительно относятся к работникам Украины. Сами же поляки стали хуже относиться к украинским работникам, передает pap.pl.

В стране было проведено исследование «Барометр рынка труда Польши», показавшее, что 78% польских работодателей положительно или нейтрально относятся к работникам из Украины. В частности, опрошенные работодатели указали на положительные качества украинских сотрудников:

украинцы могут быстро адаптироваться к новым условиям компании – 42% респондентов;

украинцы трудолюбивые – 34% работодателей;

украинцы умеют быстро учить польский язык – 30% опрошенных.

Также там отмечается, что 17% работодателей не ценят украинцев ни за что – в прошлом году ответ давали только 5% респондентов.

Однако рядовые граждане Польши относятся к работникам из Украины несколько иначе. Положительное отношение выразили четверть опрошенных, в прошлом году таких ответов было на 10% больше. Негативное отношение возросло с 14% до 18%.

Кроме того, 41% поляков считают, что рост заработной платы замедляется из-за украинцев. Конкуренцию на рынке труда со стороны работников с востока видит каждый пятый (21%) респондент.

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