Telegram запустив монетизацію для каналів з України

Telegram зробив доступною опцію монетизації для каналів з України.

Як відомо, 1 квітня месенджер Telegram запустив монетизацію каналів, але для низка країн, у тому числі для України, ця можливість була недоступною.

19 липня стало відомо, що Telegram запустив монетизацію каналів для низки країн, включаючи Україну.

Адміністратори спільнот, у яких більше 1000 підписників, матимуть змогу отримувати половину доходу від реклами.

Виводити доходи можна у внутрішній криптовалюті TON.

Монетизацію можна знайти у розділі Статистика – якщо вкладки немає, то необхідно оновити програму.

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