Telegram запустил монетизацию для каналов из Украины

Telegram сделал доступной опцию монетизации для каналов из Украины.

Как известно, 1 апреля мессенджер Telegram запустил монетизацию каналов, но для ряда стран, в том числе для Украины, эта возможность была недоступна.

19 июля стало известно, что Telegram запустил монетизацию каналов для ряда стран, включая Украину.

Администраторы сообществ, в которых более 1000 подписчиков, смогут получать половину дохода от рекламы.

Выводить доходы можно во внутренней криптовалюте TON.

Монетизацию можно найти в разделе Статистика – если вкладки нет, необходимо обновить приложение.

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