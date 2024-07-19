25-летний мужчина подозревается в подрыве плотины на Житомирщине

Вероятному подрывнику грозит 10 лет тюрьмы.

В Житомирской области начато уголовное производство в отношении 25-летнего местного жителя, который подозревается в подрыве плотины на пруду в пгт Ружин. Взрыв, произошедший в полночь 17 июля, нанес серьезные повреждения гидросооружению, находящемуся на балансе ГП «Укррыба», и создал угрозу затопления прилегающих территорий. Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.

Согласно информации от Бердичевской окружной прокуратуры, подозреваемому сообщено о подозрении по статьям 263, 15, и 194 УК Украины, предусматривающих ответственность за незаконное ношение и хранение взрывных устройств, а также за покушение на умышленное уничтожение имущества территориальной общины путем взрыва.

Следствием установлено, что мужчина отсоединил кольцо с чекой взрывателя боевой гранаты и бросил ее в воду на дне плотины. Взрыв повредил деревянные заставки плотины, но благодаря быстрому реагированию работников ГСЧС и правоохранителей удалось избежать серьезных последствий, таких как затопление домов.

Как выяснилось, гранату вместе с несколькими учебными взрывчатками подозреваемый нашел на территории поселка прошлым летом. Сейчас мужчина задержан и находится под стражей согласно статье 208 УПК Украины. Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкции за вышеупомянутые статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет.

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