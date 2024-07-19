25-річний чоловік підозрюється у підриві греблі на Житомирщині

Ймовірному підривачу загрожує 10 років в’язниці.

У Житомирській області розпочато кримінальне провадження щодо 25-річного місцевого жителя, який підозрюється у підриві греблі на ставу у смт Ружин. Вибух, що стався опівночі 17 липня, завдав серйозних пошкоджень гідроспоруді, що знаходиться на балансі ДП «Укрриба», та створив загрозу затоплення прилеглих територій. Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура.

Згідно з інформацією від Бердичівської окружної прокуратури, підозрюваному повідомлено про підозру за статтями 263, 15, та 194 КК України, що передбачають відповідальність за незаконне носіння і зберігання вибухових пристроїв, а також за замах на умисне знищення майна територіальної громади шляхом вибуху.

Слідством встановлено, що чоловік від’єднав кільце з чекою підривача бойової гранати і кинув її у воду на дні греблі. Вибух пошкодив дерев’яні заставки греблі, але завдяки швидкому реагуванню працівників ДСНС та правоохоронців вдалося уникнути серйозних наслідків, таких як затоплення будинків.

Як з'ясувалося, гранату разом з кількома навчальними вибухівками підозрюваний знайшов на території селища минулого літа. Наразі чоловік затриманий і перебуває під вартою згідно з статтею 208 КПК України. Розглядається питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Санкції за вищезгадані статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до десяти років.

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