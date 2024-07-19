Як подати онлайн-заяву про надання соцпослуги натурдопомоги: пояснення ПФУ

Пенсійний фонд України повідомив про впровадження нової послуги для осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань. Потерпілі можуть отримати натуральну допомогу шляхом щомісячної грошової компенсації вартості необхідних заходів, не відвідуючи фізично сервісний центр Фонду.
Згідно з постановою КМУ від 28.04.2023 №438, соціальна послуга натуральної допомоги надається на основі висновків медичних закладів (Медико-соціальної експертної комісії або Лікарсько-консультативної комісії) або індивідуальної програми реабілітації (ІПР). Визначення потреби в натуральній допомозі здійснює соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи.
Оформити заявку можна онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Ось інструкція:
Результат обробки заяви можна перевірити в розділі «Мої звернення» особистого кабінету.
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