Як подати онлайн-заяву про надання соцпослуги натурдопомоги: пояснення ПФУ

Через онлайн-сервіс можна оформити натуральну допомогу.

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Пенсійний фонд України повідомив про впровадження нової послуги для осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань. Потерпілі можуть отримати натуральну допомогу шляхом щомісячної грошової компенсації вартості необхідних заходів, не відвідуючи фізично сервісний центр Фонду.

Згідно з постановою КМУ від 28.04.2023 №438, соціальна послуга натуральної допомоги надається на основі висновків медичних закладів (Медико-соціальної експертної комісії або Лікарсько-консультативної комісії) або індивідуальної програми реабілітації (ІПР). Визначення потреби в натуральній допомозі здійснює соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи.

Оформити заявку можна онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Ось інструкція:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ та авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

В особистому кабінеті у розділі «Комунікації з ПФУ» виберіть опцію «Заява про надання соціальної послуги».

Ознайомтесь з інформацією у спливаючому вікні та натисніть «Продовжити».

Оберіть опцію «Заява про надання соціальної послуги натуральної допомоги».

Заповніть всі обов’язкові поля онлайн-форми, вказавши тип послуги, документ, що підтверджує право на її отримання, особисті дані та спосіб виплати натуральної допомоги.

За потреби, додайте інформацію про члена сім’ї або іншу особу, яка є учасником звернення.

Завантажте скановані копії документів, що підтверджують право на отримання натуральної допомоги.

Погодьтеся з умовами надання послуги, надайте згоду на обробку даних та натисніть «Сформувати заяву».

Перевірте дані та натисніть «Підписати та відправити в ПФУ».

Результат обробки заяви можна перевірити в розділі «Мої звернення» особистого кабінету.

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