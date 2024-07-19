Практика судів
  1. В Україні

Як подати онлайн-заяву про надання соцпослуги натурдопомоги: пояснення ПФУ

22:36, 19 липня 2024
Через онлайн-сервіс можна оформити натуральну допомогу.
Як подати онлайн-заяву про надання соцпослуги натурдопомоги: пояснення ПФУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України повідомив про впровадження нової послуги для осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань. Потерпілі можуть отримати натуральну допомогу шляхом щомісячної грошової компенсації вартості необхідних заходів, не відвідуючи фізично сервісний центр Фонду.

Згідно з постановою КМУ від 28.04.2023 №438, соціальна послуга натуральної допомоги надається на основі висновків медичних закладів (Медико-соціальної експертної комісії або Лікарсько-консультативної комісії) або індивідуальної програми реабілітації (ІПР). Визначення потреби в натуральній допомозі здійснює соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи.

Оформити заявку можна онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Ось інструкція:

  • Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ та авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  • В особистому кабінеті у розділі «Комунікації з ПФУ» виберіть опцію «Заява про надання соціальної послуги».
  • Ознайомтесь з інформацією у спливаючому вікні та натисніть «Продовжити».
  • Оберіть опцію «Заява про надання соціальної послуги натуральної допомоги».
  • Заповніть всі обов’язкові поля онлайн-форми, вказавши тип послуги, документ, що підтверджує право на її отримання, особисті дані та спосіб виплати натуральної допомоги.
  • За потреби, додайте інформацію про члена сім’ї або іншу особу, яка є учасником звернення.
  • Завантажте скановані копії документів, що підтверджують право на отримання натуральної допомоги.
  • Погодьтеся з умовами надання послуги, надайте згоду на обробку даних та натисніть «Сформувати заяву».
  • Перевірте дані та натисніть «Підписати та відправити в ПФУ».

Результат обробки заяви можна перевірити в розділі «Мої звернення» особистого кабінету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Звільнення корупціонерів – лише при викритті інших осіб та відшкодуванні збитків – керівництво НАБУ і САП озвучили умови для угод про  визнання винуватості

Законопроект про звільнення корупціонерів від відповідальності через угоди доопрацюють – Комітет провів засідання спільно з керівництвом НАБУ і САП.

«Автоматичне» продовження строку тримання під вартою визнано неконституційним – у депутатів буде 3 місяці на врегулювання

У Верховної Ради буде 3 місяці, аби врегулювати у КПК питання продовження строку тримання під вартою під час воєнного стану у відповідності до рішення Конституційного Суду.

Загальна чисельність Служби дисциплінарних інспекторів буде складати 52 особи – ВРП

Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність у жовтні, але за умови, що для неї знайдуть приміщення площею від 600 до 1000 квадратних метрів.

Конституційний Суд України визнав неконституційною частину 6 статті 615 КПК стосовно продовження строку тримання під вартою в умовах воєнного стану

КСУ констатував, що законодавець у ч. 6 статті 615 КПК не врахував того, що рішення про продовження строку тримання особи під вартою не тільки має ухвалювати лише суд, а й потребує підвищеного рівня обґрунтування, оскільки йдеться про найбільш серйозне втручання у право на особисту свободу.

Підвищення з 1,5% до 5% військового збору з зарплат громадян дасть до бюджету 45,58 млрд грн у 2024 році

А у 2025 році збільшення ставки військового збору з доходів громадян дозволить наповнити бюджет на 107,7 млрд грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України