Как подать онлайн-заявление о предоставлении соцуслуги натурпомощи: объяснение ПФУ

Через онлайн-сервис можно оформить натуральную помощь.

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Пенсионный фонд Украины сообщил о внедрении новой услуги для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. Пострадавшие могут получить натуральную помощь путем ежемесячной денежной компенсации стоимости необходимых мероприятий, не посещая физически сервисный центр Фонда.

Согласно постановлению КМУ от 28.04.2023 №438, социальная услуга натуральной помощи предоставляется на основе выводов медицинских учреждений (Медико-социальной экспертной комиссии или Врачебно-консультативной комиссии) или индивидуальной программы реабилитации (ИПР). Определение потребности в натуральной помощи осуществляет социальный работник или специалист по социальной работе.

Оформить заявку можно онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ. Вот инструкция:

- Зайдите на вебпортал электронных услуг ПФУ и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

- В личном кабинете в разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите опцию «Заявление о предоставлении социальной услуги».

- Ознакомьтесь с информацией во всплывающем окне и нажмите «Продолжить».

- Выберите опцию «Заявление о предоставлении социальной услуги натуральной помощи».

- Заполните все обязательные поля онлайн-формы, указав тип услуги, документ, подтверждающий право на ее получение, личные данные и способ выплаты натуральной помощи.

- При необходимости, добавьте информацию о члене семьи или другом лице, которое является участником обращения.

- Загрузите сканированные копии документов, подтверждающих право на получение натуральной помощи.

- Согласитесь с условиями предоставления услуги, дайте согласие на обработку данных и нажмите «Сформировать заявление».

- Проверьте данные и нажмите «Подписать и отправить в ПФУ».

Результат обработки заявления можно проверить в разделе «Мои обращения» личного кабинета.

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