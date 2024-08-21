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На носі початок нового навчального року – як змінилися правила проведення медоглядів дітей

10:08, 21 серпня 2024
Обов’язково перед садочком та школою дитину оглядає лікар-стоматолог.
На носі початок нового навчального року – як змінилися правила проведення медоглядів дітей
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Перед початком навчального року правила проведення медичних оглядів дітей зазнали змін.  Відтак, у Міністерстві охорони здоров'я вирішили нагадати правила проведення медоглядів.

Так, затверджена єдина форма медичної довідки, яку видає сімейний лікар для зарахування дитини до закладів освіти всіх рівнів.

Немає потреби проходити огляд у декількох лікарів, займати черги та отримувати довідки різної форми. Для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видається уніфікована довідка № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)». До неї вноситься уся інформація про проведені обовʼязкові щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Обстеження дитини сімейним лікарем враховує всі базові вимоги для зарахування її до дитячого садочка та школи. Огляд включає збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії, інші обстеження. Лише у разі виявлення відхилень чи хвороб сімейний лікар направляє дитину до лікаря-спеціаліста.

Обов’язково перед садочком та школою дитину оглядає лікар-стоматолог.

Медичні довідки, видані до 1 жовтня 2023 року, вважаються дійсними протягом року.

У МОЗ зауважують, що дитина може пройти медичне обстеження в будь-який зручний час протягом року, не чекаючи закінчення навчального року або ж початку літа. Результати цього обстеження є чинними впродовж року з дати його проходження.

Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка або школи є обов’язковими.

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