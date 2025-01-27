У Києві зафіксували два температурні рекорди

Середньодобова температура повітря перевищила кліматичну норму – на 9,7°С.

У Києві на вихідних зафіксували температурні рекорди. Зокрема, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 26 січня у Києві було зафіксовано два температурні рекорди.

Так, максимальна температура повітря досягла 7,4°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року.

А середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 4,7°С, що перевищило попередній рекордний показник 1902 та 1999 років на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,7°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 29 березня, вказують метеорологи.

Як раніше ми писали, у Києві протягом останніх трьох років не було кліматичної зими – фахівці пояснюють причини.

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