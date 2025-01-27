В Киеве зафиксировали два температурных рекорда

Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму – на 9,7°С.

В Киеве в выходные зафиксировали температурные рекорды. В частности, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 26 января в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда.

Так, максимальная температура воздуха достигла 7,4°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя на этот день 2021 года.

А среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 4,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1902 и 1999 годов на 1,4°С, а климатическую норму – на 9,7°С. По многолетним показателям такая температура воздуха отвечает 29 марта, указывают метеорологи.

Как раньше мы писали, в Киеве за последние три года не было климатической зимы – специалисты объясняют причины.

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