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Мазут с российских танкеров может сделать рыбу в Черном море токсичной

17:05, 27 января 2025
Эксперты фиксируют повышенный риск экологической катастрофы.
Мазут с российских танкеров может сделать рыбу в Черном море токсичной
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Одесской области побережье Черного моря покрылось пятнами мазута.  Токсичные сгустки нефтепродуктов попали в воду в результате аварии российских танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в Керченском проливе.

По словам Владислава Балинского, руководителя общественной организации «Зеленый Лист» и специалиста-химика, найденные сгустки могут представлять угрозу для морских экосистем и сделать рыбу токсичной для потребления. Балинский получил образцы мазута от сотрудников Национального природного парка «Тузловские лиманы» для проведения анализа.

Эксперт отметил, что найденные сгустки не содержат песка или ракушек, что свидетельствует об их длительном пребывании в толще воды. Это означает, что мазут не потерял своих опасных свойств.

«Это плохо. Мазут сохранил все свои свойства, в частности, летучие... Он и сейчас очень вонючий», - пояснил Балинский.

После катастрофы российских танкеров Керченский пролив и прилегающие воды Черного моря остаются зоной повышенного риска загрязнения. Экологи отмечают необходимость усиления мониторинга и принятия мер для предотвращения экологической катастрофы.

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россия Одесса Черное море

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