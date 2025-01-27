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Мазут із російських танкерів може зробити рибу в Чорному морі токсичною

17:05, 27 січня 2025
Експерти фіксують підвищений ризик екологічної катастрофи.
Мазут із російських танкерів може зробити рибу в Чорному морі токсичною
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Одещині узбережжя Чорного моря вкрилося плямами мазуту.  Токсичні згустки нафтопродуктів потрапили у воду внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239» 15 грудня 2024 року в Керченській протоці.

За словами Владислава Балінського, керівника громадської організації «Зелений Лист» та фахівця-хіміка, знайдені згустки можуть становити загрозу для морських екосистем і зробити рибу токсичною для споживання. Балінський отримав зразки мазуту від співробітників Національного природного парку «Тузлівські лимани» для проведення аналізу.

Експерт зазначив, що знайдені згустки не містять піску чи мушель, що свідчить про їхнє тривале перебування у товщі води. Це означає, що мазут не втратив своїх небезпечних властивостей.

«Це погано. Мазут зберіг всі свої властивості, зокрема, летючі… Він й зараз дуже смердючий», — пояснив Балінський.

Після катастрофи російських танкерів Керченська протока та прилеглі води Чорного моря залишаються зоною підвищеного ризику забруднення. Екологи наголошують на необхідності посилення моніторингу та вжиття заходів для запобігання екологічній катастрофі.

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росія Одеса Чорне море

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