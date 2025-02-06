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У Нідерландах тюлень «забронював» собі номер в готелі, фото

17:57, 6 лютого 2025
Тюлень заліз у готельний номер і заснув.
У Нідерландах тюлень «забронював» собі номер в готелі, фото
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У Нідерландах тюлень пробрався у готель і задрімав у одному з номерів. Про це повідомляє NL Times.

Інцидент стався у місті Вліссінген на узбережжі Північного моря.

Жінка, яка зупинилась у готелі, зняла так званий пляжний номер – окрему кімнату з виходом на пляж, і ввечері вийшла на прогулянку зі своїм собакою.

Коли гостя повернулася, то виявила в своєму номері несподіваного відвідувача.

Зоозахисний фонд Зеландської Фландрії, який прибув за викликом, був здивований, коли почув, що в готельному номері виявили тюленя.

«Це було дивне видовище: гості, що стояли зовні, трохи нервували, а всередині спав абсолютно розслаблений тюлень», – зазначають там.

Як пояснюють зоозахисники, сірі тюлені можуть спати в найнесподіваніших місцях – навіть посеред дороги.

Тюленя забрали з номеру у спеціальному контейнері та відпустили його в безпечне й тихе місце.

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Нідерланди тварини

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