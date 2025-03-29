У ДСНС пояснили, що робити, якщо вдома розбився ртутний термометр – які дії

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що робити, якщо вдома розбився ртутний термометр
Зокрема, перш за все потрібно не панікувати та дотримуватися чіткого алгоритму дій:
1. Виведіть дітей, літніх людей і тварин із приміщення, у якому розбився термометр.
2. Відчиніть вікно, але уникайте протягу, щоб не «рознести» ртуть по кімнаті.
3. Надягніть рукавички та маску, щоб не вдихати випари (за можливості - бахіли або поліетиленові пакети на взуття).
Після цього обережно зберіть ртуть, дотримуючись правил безпеки.
4. Зберіть кульки ртуті папером, скотчем або спринцівкою, починаючи з найбільших. Щоб помітити навіть найдрібніші частки, покладіть на підлогу ліхтарик: його світло допоможе нічого не проґавити.
5. Покладіть ртуть у скляну банку з розчином марганцівки (2 г на 1 л води). У разі її відсутності помістіть у банку з холодною водою та закрийте герметичною кришкою.
6. Тимчасово виставте її на балкон чи в гараж, за можливості відчинивши там вікна.
Коли ртуть зібрано, важливо безпечно знезаразити місце її витоку.
Обробіть місце розливу мильно-содовим розчином або розчином марганцівки.
Якщо випадково наступили на ртуть, підошви взуття промийте тим самим розчином, що й місце, де була ртуть.
Зачиніть кімнату після її обробки і провітрюйте впродовж 3 діб. Це дасть змогу залишкам ртутних випарів розсіятися.
Банку з ртуттю передайте на утилізацію в спеціальні служби. Для цього зателефонуйте на гарячу лінію органів місцевої влади.
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