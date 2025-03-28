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У Львові судитимуть банду, що продавала фальшиві долари

23:30, 28 березня 2025
Під час обшуків у зловмисників вилучили більше 220 000 гривень, понад 23 000 доларів, з яких 17 000 з ознаками підроблення.
У Львові судитимуть банду, що продавала фальшиві долари
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У Львові прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох учасників організованої групи та трьох чоловіків, які не входили до її складу. Зловмисники займалась збутом підробленої валюти.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура двоє мешканців Львівщини налагодили у регіоні збут фіктивних 100-доларових купюр, які обмінювали в пунктах обміну на гривні.

Для реалізації свого плану вони залучили трьох спільників. Між учасниками було чітко розподілено ролі та обов’язки. Організатор та співорганізатор  зберігали фальсифіковані гроші, забезпечували цими коштами інших учасників, координували їх дії, отримували «прибуток», виплачували фігурантам обумовлений «заробіток» у відсотковому еквіваленті від збутого. Виконавець безпосередньо здійснював продаж підробки у обмінниках. Один із пособників підшукував збувачів фальсифікованих грошей, інший – виконував функцію водія.

Окрім цього, в подальшому для збуту фіктивних американських доларів вони залучили ще трьох чоловіків, які не входили до складу організованої групи. Фігуранти не були обізнані про їх злочинну діяльність. За виконану роботу вони отримували дивіденди від прибутку.

Також, в ході протиправної діяльності, обвинувачені двічі здійснили замах на збут фальшивки. Однак, в обмінниках було виявлено підробки, після чого чоловіки втікали з місця події на автомобілі.

В ході оперативно-розшукових заходів зловмисників було встановлено та затримано.

Під час обшуків вилучили більше 220 000 гривень, понад 23 000 доларів, з яких 17 000 з ознаками підроблення, а також накладено арешт на 9 автівок преміум-класу.

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суд прокуратура Львів

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