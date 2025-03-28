Во Львове будут судить банду, продававшую фальшивые доллары

Во время обысков у злоумышленников изъяли более 220 000 гривен, свыше 23 000 долларов, из которых 17 000 — с признаками подделки.

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Во Львове прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых участников организованной группы и трех мужчин, не входивших в ее состав. Злоумышленники занимались сбытом поддельной валюты.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, двое жителей Львовщины наладили в регионе сбыт фальшивых 100-долларовых купюр, которые обменивали в обменных пунктах на гривны.

Для реализации своего плана они привлекли трех сообщников. Между участниками была четко распределена роль и обязанности. Организатор и соорганизатор хранили фальшивые деньги, обеспечивали ими других участников, координировали их действия, получали «прибыль» и выплачивали фигурантам оговоренный «заработок» в процентном соотношении от объема сбыта. Исполнитель непосредственно осуществлял продажу подделок в обменниках. Один из пособников подыскивал сбытчиков поддельных денег, другой — выполнял роль водителя.

Кроме того, впоследствии для сбыта фальшивых американских долларов они привлекли еще троих мужчин, не входивших в состав организованной группы. Фигуранты не были осведомлены о преступной деятельности. За выполненную работу они получали дивиденды от прибыли.

Также в ходе противоправной деятельности обвиняемые дважды совершили покушение на сбыт фальшивок. Однако в обменных пунктах подделки были обнаружены, после чего мужчины скрывались с места происшествия на автомобиле.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены и задержаны.

Во время обысков изъяли более 220 000 гривен, свыше 23 000 долларов, из которых 17 000 — с признаками подделки, а также наложен арест на 9 автомобилей премиум-класса.

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