В ГСЧС объяснили, что делать, если дома разбился ртутный термометр – какие действия

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что делать, если дома разбился ртутный термометр.
В частности, в первую очередь нужно не паниковать и следовать четкой инструкции действий:
После этого осторожно соберите ртуть, соблюдая правила безопасности.
Когда ртуть собрана, важно безопасно дезинфицировать место её разлива.
Обработайте место разлива мыльно-содовым раствором или раствором марганцовки.
Если случайно наступили на ртуть, подошвы обуви промойте тем же раствором, что и место, где была ртуть.
Закройте комнату после ее обработки и проветривайте в течение 3 суток. Это позволит остаточным парам ртути рассеяться.
Банку с ртутью передайте на утилизацию в специальные службы. Для этого позвоните на горячую линию местных властей.
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