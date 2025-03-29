В ГСЧС объяснили, что делать, если дома разбился ртутный термометр – какие действия

В первую очередь нужно не паниковать и следовать четкой инструкции действий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что делать, если дома разбился ртутный термометр.

В частности, в первую очередь нужно не паниковать и следовать четкой инструкции действий:

Выведите детей, пожилых людей и животных из помещения, где разбился термометр. Откройте окно, но избегайте сквозняков, чтобы не «распространить» ртуть по комнате. Наденьте перчатки и маску, чтобы не вдыхать пары (по возможности - бахилы или полиэтиленовые пакеты на обувь).

После этого осторожно соберите ртуть, соблюдая правила безопасности.

Соберите капельки ртути бумагой, скотчем или пипеткой, начиная с самых крупных. Чтобы заметить даже мельчайшие частички, положите на пол фонарик: его свет поможет не пропустить. Поместите ртуть в стеклянную банку с раствором марганцовки (2 г на 1 л воды). В случае ее отсутствия поместите в банку с холодной водой и закройте герметичной крышкой. Временно выставьте банку на балкон или в гараж, по возможности открыв окна.

Когда ртуть собрана, важно безопасно дезинфицировать место её разлива.

Обработайте место разлива мыльно-содовым раствором или раствором марганцовки.

Если случайно наступили на ртуть, подошвы обуви промойте тем же раствором, что и место, где была ртуть.

Закройте комнату после ее обработки и проветривайте в течение 3 суток. Это позволит остаточным парам ртути рассеяться.

Банку с ртутью передайте на утилизацию в специальные службы. Для этого позвоните на горячую линию местных властей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.